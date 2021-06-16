Коронавирус в Украине: смертность продолжает оставаться не очень высокой

Главное: В Украине коронавирус выявили еще у 1 045 людей. Умерли 78 больных.

Детали: Коронавирус в Украине не набирает обороты. Данные на среду, 16 июня, приводит министерство здравоохранения.

За сутки выявили еще 1 045 случаев заразы. Среди заболевших – 46 детей и 23 медработника. Госпитализация понадобилась для 699 больных, а выздоровели 4 802 пациента.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 28 321, методом ИФА – 9 718, экспресс-тестами – 20 814.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (256), а также Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Жертвами заразы стали еще 78 человек. За все время умерли 51 847 людей.

С начала пандемии заболели 2 226 037 человек, а выздоровели 2 140 978 больных.

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