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Новости > В Александро-Невской лавре готовятся к торжествам в честь 800-летия Александра Невского

В Александро-Невской лавре готовятся к торжествам в честь 800-летия Александра Невского

Александра Кудрявцева
10.06.21 17:17
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В Александро-Невской лавре готовятся к торжествам в честь 800-летия Александра Невского

Главное: В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоится выставка икон и научная конференция, посвященная 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

Детали: Мероприятия, приуроченные к одной из возможных дат рождения князя Александра Невского — 12 июня 1221 года, пройдут 11 и 12 июня, сообщает patriarchia.ru.

В рамках празднования состоится открытие выставки икон благоверного князя Александра из храмов Санкт-Петербургской митрополии и научно-практическая конференция «Святой Александр Невский. Вопросы канонизации и церковного почитания».

«Выставка пройдет в знаковом месте — храме святого Александра Невского, который недавно был возвращен лавре. Не так давно была совершена первая Божественная литургия в этом храме после десятилетий разорения. 12 июня также будет совершена Божественная литургия. В пятницу, 11 июня, в 15.30 будет совершен молебен святому князю, после чего выставка откроется», — рассказал наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий.

По словам владыки, на конференции особое внимание будет уделено теме святости Александра Невского.

«Будут другие конференции, на которых речь о князе пойдет как о воине и дипломате, но мы выбрали то, что особо значимо для нас — именно святость князя Александра сохранила его образ на многие века в памяти народной. Я уже много раз говорил, что личность князя Александра Невского настолько многообразна, что каждый найдет то, что именно ему нужно и близко. Молодые люди часто ищут героев „где-то там“, а на то, что рядом, не обращают внимания. В этом еще одно значение празднования: святой князь может стать для молодых людей примером, что значит быть патриотом, любить свою землю, отстаивать свои убеждения — и лучшего не найти», — подчеркнул владыка.

Руководитель иконописной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко подчеркнул, что выставка в Александро-Невской церкви будет небольшой по количеству экспонатов, однако очень значительной.

Он уточнил, что на выставке будут широко представлены иконы XIX века — это императорская иконография, однако будут образы и в других типах, в том числе и в самом древнем — преподобническом. Некоторые коллекционеры предоставили уникальные домашние святыни.

«В лавре можно приложиться к мощам святого Александра Невского в Троицком соборе и посетить храм Александра Невского, в который Петр Первый на руках внес мощи святого князя», — сказал Дмитрий Мироненко.

Как сообщалось ранее, в интернете появился ресурс, посвященный жизни и наследию святого благоверного великого князя Александра Невского. Работу по наполнению сайта вели профессиональные историки, искусствоведы, богословы, краеведы и другие специалисты.

В тему: На Кировоградщине верующие УПЦ прошли 40 км крестным ходом с молитвой за мир в Украине.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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