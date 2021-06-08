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Новости > Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке

Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке

Александра Кудрявцева
08.06.21 15:45
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Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке
Главное: Из-за политики Фанара в XX веке Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне могли занять греки, но митрополит Никодим (Ротов) добился разрешения на въезд для русских монахов.
 
Детали: Об этом рассказала председатель Синодального отдела «Церковь и культура» УПЦ, настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик) в интервью «Монастырскому вестнику».
 
«Не все знают о том, что Русский Афон был спасен благодаря митрополиту Никодиму. Приехав на Святую Гору, владыка увидел, в каком страшном запустении находится эта обитель и понял, что еще немного, и она может быть окончательно разорена. В ней почти не оставалось насельников, и греки уже присматривались к Руссику, сохранившему огромное количество святынь, духовных и исторически всемирно значимых культурных ценностей», — рассказала игуменья Серафима.
 
Она отметила, что митрополит Никодим добился от греческих властей и от Константинопольского патриархата разрешения на въезд русских монахов на Афон, и это позволило сохранить традиционные связи обители с Русской Церковью.
 
«А ведь Фанар уже почти считал его своим, будучи уверенным в том, что СССР не будет вступаться за эту обитель», — подчеркнула настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря.
 
В тему: В Оксфорде выйдет книга украинского историка о малоизвестном старце Афона.
 

Тэги: Афон, УПЦ, Фанар, Митрополит Никодим

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