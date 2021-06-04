Главное: Врач-инфекционист Владимир Курпита предупреждает, что в Украине может появиться свой штамм коронавируса. Это может случиться, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.

Детали: Вероятность того, что может появиться свой штамм COVID-19 в Украине, нельзя исключать. Но это произойдет только при определенных условиях. Об этом рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, нельзя исключать того, что в перспективе может появиться украинский штамм. Но это возможно, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.

«Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине», — отметил Курпита.

В тему: Врач рассказал, когда в Украине ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом.