Цены на еду во всем мире продолжают стремительно расти

Главное: По данным Организации Объединенных Наций, мировые цены на продукты питания возросли самыми быстрыми темпами за последние десять лет.

Детали: В соответствии с индексом цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, который отслеживает мировые цены на ряд продуктов питания, включая зерновые, масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар, в мае стоимость продуктов питания выросла на 39,7%. Как сообщает ВВС, это самый большой рост цен за месяц с октября 2010 года.

По мнению экспертов, к такому повышению привел дефицит и перебои на рынке и в поставках, образовавшиеся из-за коронавирусных ограничений.

На фоне этого растут опасения по поводу более серьезной инфляции и того, как в целом более высокие цены на продукты повлияют на восстановление мировой экономики в реалиях пандемии коронавируса.

В тему: В начале 2021 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила о росте общего индекса цен на продовольственные товары восьмой месяц подряд.