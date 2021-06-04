Врач рассказал, когда в Украине ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом

Главное: С конца сентября в Украине ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал врач-инфекционист Владимир Курпита.

Детали: Новый рост заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с конца сентября. Это при условии, что ситуация не начнет ухудшаться еще в июне. Об этом рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

По его словам, летом есть риск того, что украинцы во время сезона отпусков могут завезти новые штаммы COVID-19. Например, индийский вариант, который распространяется в Турции.

«Если в июне не будет роста заболеваемости, то, вероятней всего, он будет уже с конца сентября, когда люди вернутся из отпусков и, опять же, могут завезти в Украину какой-нибудь новый штамм», — отметил Курпита.

Он также подчеркивает, что до осени циркуляция вируса будет ограничена в развитых государствах, но страны со средним и низким уровнем развития еще не будут иметь доступа к массовой вакцинации. В связи с этим распространение вируса там будет продолжаться.

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