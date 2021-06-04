На Виннитчине 3-летний ребенок выпал с пятого этажа

Главное: В Винницкой области едва не произошла трагедия. 3-летний мальчик открыл на балконе окно и выпал с пятого этажа. Благо, он упал на веревки для белья и выжил.

Детали: В четверг, 3 июня, в одном из населенных пунктов Винницкого района Винницкой области с балкона пятого этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенка госпитализировала скорая. Об этом сообщает местное издание Vinbazar.

«Несчастный случай произошел около шести часов вечера. К счастью, угрозы жизни ребенка нет. Сейчас мальчик с ушибами находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Известно, что 3-летний мальчик был дома со старшим братом. Малыш вышел на балкон, открыл окно и, не удержавшись, выпал. Ребенок упал на веревки для белья, закрепленные на нижнем этаже.

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