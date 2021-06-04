Под Киевом пройдет турнир по древнему конному боевому искусству

5 и 6 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает всех приобщиться к удивительному миру конных боевых искусств и посетить Открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Киевская Русь» на Кубок князя Владимира.

Также гостей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда из костра, игры, забавы и экстремальные аттракционы.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь - крупнейший историко-культурный комплекс Европы, не имеющий аналогов во всем мире. На территории более 20 га воссоздается Древний Киев Х века в его натуральных размерах, в масштабе 1:1. Посетители смогут не только воочию увидеть шедевры деревянной архитектуры столицы Киевской Руси, но и почувствовать атмосферу, дух величественной эпохи.

В Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: верховая стрельба из лука, джигитовка и средневековый бой.

5 и 6 июня в Древний Киев съедутся сильнейшие конные лучники мирового уровня, чтобы посоревноваться в зрелищном искусстве верховой стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях на полном скаку.

Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников пройдут в нескольких стилях, которые использовались в Киевской Руси и Азии в средние века. Все спортсмены будут одеты в исторические наряды и легкие доспехи той страны и эпохи, которую они представляют. Обязательное условие – использование исторического оружия: традиционных лука и стрел, изготовленных из натуральных материалов по древним технологиям.

Конкуренция между участниками будет жесткой, ведь победители турнира получат возможность представлять страну на международных соревнованиях.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Гости могут подойти к этим уникальным животным, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

5 и 6 июня гостей ждет яркая познавательная программа на историческую тематику с конными выступлениями, соревнованиями и показательными выступлениями по владению древними боевыми искусствами.

Посетители будут не просто наблюдать за происходящим на Большом ристалище, а смогут стать активными участниками представления, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35, (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука.

Как всегда, гостей Княжества ждет калейдоскоп ярких эмоций от путешествия в настоящий, живой средневековый город. Здесь каждый может найти занятие по душе. В средневековом тире можно научиться метко стрелять из лука и метать топоры, а в Княжеской костюмерной - облачиться в наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.

При желании можно продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, оставшись на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие фестиваля в 14:00. В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Лучшая дорога своим автомобилем – через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого –250 грн,, для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 100 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com