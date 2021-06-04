Главное: Главу государства Владимира Зеленского вакцинировали второй дозой вакциной от коронавируса. Произошло это в строго установленный срок.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет «Корреспондент».

По его словам, в Украине, как и во всех цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил. Ведь четко определенный график — «через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу».

Отмечается, что в случае с Зеленским этот график был соблюден так же, как с любым другим гражданином.

На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента. По словам Подоляка, отдельных сообщений в СМИ по этому поводу не было, потому что это «абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь».

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