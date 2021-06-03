В одном из детских садов на Буковине массово отравились маленькие дети

Главное: В результате отравления в одном из детских садов в Черновицкой области к медикам за помощью обратились 28 человек. Среди пострадавших — 26 детей. По словам врачей, у большинства из них легкое течение заболевания.

Детали: 3 июня в Выжницкий районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Испас к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования.

Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами целом обратились 28 человек — 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и отпустили домой. У них было легкое течение заболевания. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей.

В полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

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