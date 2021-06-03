Украинские полицейские научили популярный GPS-навигатор показывать опасные участки дороги

Главное: Патрульная полиция отметила наиболее аварийные участки столичных дорог в популярном навигаторе Waze.
Детали: Чтобы уменьшить аварийность на дорогах Украины, патрульная полиция выбрала участки с рекордными показателями ДТП в Киеве и отметила их на карте навигатора Waze. Как сообщает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, когда водитель будет подъезжать к такому участку, ему придет сообщение.
«В течение месяца рассчитываем охватить более 500 тыс. пользователей Waze. Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10-15%, мы продолжим ее и расширим на другие города Украины», — написал он? Добавив, что на данный момент отметки можно увидеть по адресам:
— площадь Победы, 1
— проспект Академика Глушкова, 13-Б
— проспект Бажана, 19
— проспект Степана Бандеры, 6
— проспект Степана Бандеры, 36
— Дарницкая площадь, 1
— проспект Романа Шухевича, 16
— улица Берковецкая, 6
— проспект Победы, 123
В тему: В августе 2020 года Министерство инфраструктуры запустило интерактивную карту, на которой каждый может проследить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе.