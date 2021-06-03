Верховная Рада обложила налогом Google, Facebook, Apple и другие крупные корпорации

Главное: Украинские депутаты приняли закон о так называемом «налоге на Google». Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг для целого ряда крупных транснациональных корпораций.

Детали: Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4184, предусматривающий оплату НДС международными компаниями, зарабатывающими на сетевой рекламе при оказании электронных услуг в Украине. Как сообщает LB.ua, соответствующее решение на заседании 3 июня поддержали 283 народных депутата.

Согласно предложенным изменениям в Налоговый кодекс, НДС придется платить нерезидентам, не имеющим в Украине постоянного представительства, но непосредственно поставляющим электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

Под электронными услугами имеются в виду:

— поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

— поставка аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;

— доступ к облачным технологиям;

— поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;

— предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Целью документа является увеличение доходов бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, оказывающих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины. Также целью является создание благоприятных условий для эффективного и необременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Действие закона, в частности, коснется компаний Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, и др. Он может привести к удорожанию услуг, если в их стоимость будут включать НДС.

В тему: С 1 января 2019 года в Украине вступил в силу налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного физлица.