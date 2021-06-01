Россия продолжает вооружать своих головорезов на Донбассе

Главное: Россия усиливает боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе. По информации разведки, туда поставляются новые партии вооружения и боеприпасов.

Детали: Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.

По информации разведки, Россия поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей артиллерийское и стрелковое вооружение, а также боеприпасы. Партии вооружений завозятся на оккупированный Донбасс через неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.

«В то же время под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений», — добавили в Минобороны.

Также оккупационные войска на Донбассе минируют прилегающую к линии фронта территорию. Для этого применяются запрещенные международными конвенциями мины российского производства.

«Это создает дополнительную опасность для гражданского населения», — отметили в министерстве.

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