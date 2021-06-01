Апелляционный суд признал вину Стерненко по двум статьям из трех

Главное: Суд в Одессе признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и незаконном обращении с оружием и лишил его свободы на 1 год условно.

Детали: Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в совершении преступлений по двум статья Уголовного кодекса. Как сообщил сам обвиняемый на своем канале в Telegram, ему определили наказание в виде лишения свободы на 1 год условно.

«Итак, окончательно:

— по ст. 187 (разбойной нападение) дело закрыто, оправдали в этой части;

— по ст. 146 (похищение человека — ред.) признаны виновными, но наказания не применено из-за того, что сроки давности прошли;

— по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) я признан виновным и дают 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно. По факту это судимость за 1 патрон», — написал Стерненко.

В тему: 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

20 марта, в день рождения Стерненко, его сторонники собрались на Банковой с требованием отпустить его на свободу. Они раскрасили здание Офиса президента, подожгли табличку и разбили окна.

9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.