Митрополит Антоний объяснил смысл слов «возлюбить ближнего, как самого себя»

Главное: Чтобы понять смысл слов «возлюбить ближнего», необходимо подумать о том, что такое в первую очередь любовь к себе.

«В чем выражается эта любовь? Что можем дать ближнему своему с оглядкой на самого себя?» — спрашивает митрополит Антоний. — «И это не праздный вопрос. Ведь, по факту, может оказаться, что любить ближнего, как самого себя — это предоставить ему возможность потворствовать своим страстям как телесным, так и душевным».

Управделами УПЦ подчеркнул, что многие путают любовь к себе с самолюбием, которое как раз и является потворствованием своим страстям.

«Очевидно, что слова Христа „возлюби как самого себя“ имеют ввиду не себялюбие, а что-другое. Проблема многих из нас в том, что мы не умеем по-настоящему себя любить, ценить свои человеческие достоинства, не уважаем себя, точнее, не уважаем в себе образ Божий», — сказал владыка и напомнил, что мы созданы по образу Творца, и наша жизненная цель — стать Его подобием.

«Очиститься от страстей, подчинить себе все свои потребности как телесные, так и душевные и возрастать в любви. Если мы этого не делаем, если медленно каждый день убиваем свою душу грехами, а тело разрушаем страстями — это не любовь к себе, это ненависть. Так сможешь ли ты после этого всего возлюбить ближнего?» — подытожил митрополит Антоний.