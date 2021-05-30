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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи о самарянке

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи о самарянке

Александра Кудрявцева
30.05.21 16:10
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Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи о самарянке
Главное: Непрерывное пребывание в духовном единении с Христом и является главной человека.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).
 
Раскрывая смысл Евангельской причти о самарянке (Ин. 4. 5-42), митрополит Филарет обратил внимание на духовную жажду человека, а также на средства и источники, из которых эту жажду человек может утолить.
 
«Нам хорошо знакома жажда физическая — наше тело нуждается в воде, еде, отдыхе, наблюдении за исправной работой всех его органов и систем. Одной из главных таких систем является нервная. Именно с ее помощью человек способен осознавать себя частью вселенной, воспринимать и различать себя от других творений, а также познавать Творца», — сказал архиерей.
 
По его словам, именно непрерывное пребывание в духовном единении с Христом и является главной целью верующего человека — и есть той духовной жаждой, которую стремится утолить христианин, но для достижения этой цели необходимо сначала осознать свое состояние и четко определиться с тем, кто является настоящим Источником.
 
Владыка отметил, что сегодняшний евангельский рассказ о женщине-самарянке разъясняет именно этот вопрос и заслуживает самого пристального внимания православного человека.
 
«Например, в самом начале повествования евангелист Иоанн отмечает, что город, в котором развернутся события, назывался Сихарь. Там находился колодец, вырытый еще во времена ветхозаветного патриарха Иакова. Также указана небольшая и на первый взгляд несущественная деталь: „Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа“ (Ин. 4, 6).
 
Святитель Феолипт Филадельфийский видит в этом указании на время следующий смысл: „около шестого часа люди обычно вкушают пищу, и около шестого часа Иисус приготовляет пищу, то есть спасение для самарянки. В шестом часу Ева была уловлена беседой змия, и в шестом часу самарянка захватывается в плен мудростью живого Слова“», — рассказывает митрополит Филарет.
 
Владыка отметил, что из диалога между Спасителем и самарянкой видно, что несмотря на то, что эта женщина в некоторой степени вела распутную жизнь, в ее сердце жила вера в Единого Бога.
 
«Это проявилось в том, как она восприняла слова Иисуса о ее жизни — она признает в Нем пророка. Увидев, что сердце этой женщины готово к восприятию настоящей истины, Он открывается ей, говоря собственными устами: »... это Я, Который говорю с тобою" (Ин. 4, 26)«, — сказал архиерей.
 
Митрополит Филарет напомнил слова святителя Кирилла Александрийского, который говорил, что «Спаситель открывает Себя только тем людям, которые уже сами сделали к Его познанию первый шаг».
 
В завершении владыка пожелал всем, кто уже принял Христа, как своего Спасителя, устремлять к Нему свои мысли, изучая Священное Писание. «Задавать себе правильные вопросы и искать на них ответы именно там, где все пронизано любовью к Господу — в Святой Христовой Церкви. Тогда наша способность верить будет расти, и лестница, по которой мы идем, приведет нас к возвышенному состоянию, тогда и мы получим от Господа ответы на свои вопросы», — митрополит Филарет.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, как Священное Писание учит относиться к другим народам.
 

Тэги: Евангелие, УПЦ

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