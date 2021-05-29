Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела

Александра Кудрявцева
29.05.21 14:20
250
Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела
Главное: Пример святых – рецепт вдохновения к добродетельной жизни.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленко для портала «Православная жизнь».
 
Священник напомнил, что новомученики щедро раздавали милостыню, занимались проповеднической и миссионерской деятельностью, на компромиссы с совестью не шли еще до кабинета следователя, учились любить Бога всем сердцем до лагеря или расстрела.
 
«Мученица Татьяна Гримблинт с 15 лет дала обед верности Богу, а через несколько лет уже был первый арест за добрые дела. Она в тюрьмы, ссылки и лагеря слала передачи и деньги, поддерживала словом, письмами и стихами. На пожелания, чтобы она лучше оделась и поела, чем посылать деньги кому-то, она отвечала, что вы можете тратить деньги на красивую одежду и на сладкий кусок, а я предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть, оставшиеся деньги послать нуждающимся в них. Попадала в тюрьмы за дела милосердия в 1923, 1925, 1927 и 1931 годах», - приводит пример священник.
 
«В житии первого новомученика-архиерея Киевского митрополита Владимира (Богоявленского) поражает охват служения архипастыря. На всех кафедрах, где ему привелось служить, он устраивал столовые, чайные для бедных, учреждал общества трезвости. Во время эпидемии холеры лично посещал холерные бараки, участвовал в просвещении народа – печатал в газетах как можно с медицинской стороны уберечься от болезни. Просветительская деятельность была для него первостепенной задачей. Он же помог в основании известной своими делами милосердия Марфо-Мариинской обители», - продолжил отец Андрей.
 
Священник подчеркнул, что нищелюбие – это отличительная черта христианина. «Наш Бог повелевал апостолам из пожертвованной Ему и ученикам суммы выделять средства для нищих», - сказал он.
 
«Священномученик Андроник, архиепископ Пермский все средства жертвовал на помощь беднякам, одевался просто, никогда не носил шёлковых ряс. Его жизнь была образцом древнего благочестия. В постные дни питался одними овощами, в скоромные — обходился малым количеством пищи, а в последние дни страстной седмицы употреблял в пищу только просфору и чай. Накануне дня, когда ему должно было совершать литургию, владыка почти не спал, всю ночь простаивая на молитве», - рассказывает священник.
 
Он подчеркнул, что нужно было иметь большое мужество, чтобы служить Богу в то страшное время. 
 
«Священномученик Аркадий, епископ Лубенский, викарий Полтавский организовал Православное Братство, которое осуществляло практическую помощь бедным и больным. Тут обучали детей, хоронили умерших, занимались благотворительностью. Он всю свою священническую жизнь побуждал он к нищелюбию и жертвенности. Однажды он вышел из Житомира в сапогах, а в Киев пришёл уже в лаптях», - приводит еще один пример священник.
 
По словам иерея Андрей Гавриленко, новомученики дают возможность понять истинное назначение материальных благ. «Ими служить, через них показывать любовь! На Пасху священномученик Михаил (Накаряков) обходил дома бедняков и раздавал деньги, иной раз, говоря: «это на обувь», «это на подарки детям»», - сказал он.
 
«Как много силы духа, веры, надежды и любви нужно было, чтобы противостоять неверию в безбожные послереволюционные годы и пройти страшный путь бесконечных ссылок и лагерей. Евангельская благодать вдохновляла святых на добрые дела. Служение Богу не может быть без служения ближним», - подчеркнул священник.
 
В завершении отец Андрей напомнил, как нам вдохновиться на добрые дела. «Смотреть на наших святых. В невыносимых условиях, когда много что мешало – их руки служили ближним. Когда каждый шаг мог привести к тюрьме и страданию – их ноги утверждались в добре. Когда было уже больно и уже темно вокруг – они не изменяли Христу. А Он давал им свет и разум, силу и крепость», - подытожил он.                                                                   
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, как новомученики в тюрьмах и на квартирах тайно совершали богослужения.  

Тэги: святые, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.05.21 09:15

Украинский арсенал: легкие 60-мм миномёты

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Теория «заговора», или Кто такой Роман Протасевич?
29.05.21 03:16

Теория «заговора», или Кто такой Роман Протасевич?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.05.21 14:35

В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине
29.05.21 13:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности
29.05.21 13:13

С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию
29.05.21 12:45

В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты
29.05.21 12:15

Епископ УПЦ объяснил, почему животных нельзя называть православными именами
29.05.21 12:05

Митрополит УПЦ рассказал о том, кого можно считать христианином
29.05.21 11:59

Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни
29.05.21 11:47

Киев остается лидером Украины по приросту больных COVID-19
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
29.05.21 11:25

В УПЦ хотят, чтобы украинская власть не лукавила перед Фанаром о религиозной свободе
29.05.21 11:47

Киев остается лидером Украины по приросту больных COVID-19
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
28.05.21 19:00

Главные новости за 28 мая 2021 года
28.05.21 11:59

«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать
28.05.21 09:31

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает немного снижаться
27.05.21 21:02

Сегодня ночью в киевском метро пройдут учения. Жителей просят ничему не удивляться
27.05.21 19:29

Главные новости за 27 мая 2021 года
27.05.21 13:31

Отныне каждый украинец может узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, и пожаловаться на него
27.05.21 10:39

Заказчик убийств Гонгадзе и Шеремета спокойно живет в Украине, – Шокин
27.05.21 09:27

Смертность от коронавируса в Украине понемногу начала снижаться
24.05.21 13:04

В Кремле назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
27.05.21 17:52

Епископ УПЦ объяснил, что поможет преодолеть конфликты в семье
27.05.21 17:59

Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью
27.05.21 20:25

В США умер известный детский писатель
27.05.21 21:02

Сегодня ночью в киевском метро пройдут учения. Жителей просят ничему не удивляться
27.05.21 19:29

Главные новости за 27 мая 2021 года
25.05.21 00:01

Ученые назвали вескую причину пить кофе
28.05.21 01:38

Брэд Питт таки «отсудил» детей у Анджелины Джоли
27.05.21 16:33

В прокуратуре рассказали, как воруют деньги в киевском метро
Фото и Видео
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Папа Римский сально подшутил над бразильцами
Папа Римский сально подшутил над бразильцами
Группа из Южной Кореи попала со своим новым хитом в Книгу рекордов Гиннесса
Группа из Южной Кореи попала со своим новым хитом в Книгу рекордов Гиннесса
«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать
«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать
В Запорожье ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама не сдала деньги
В Запорожье ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама не сдала деньги
Макрон извинился перед народом Руанды за геноцид
Макрон извинился перед народом Руанды за геноцид
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской
У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской
В Харькове задержали блогера, который материл полицейских
В Харькове задержали блогера, который материл полицейских
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.