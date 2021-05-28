Лесорубы-браконьеры жестоко разделались с подельником, давшего показания в полиции

Главное: В ходе расследования дела о незаконной вырубке леса в Шостке Сумской области правоохранители раскрыли умышленное убийство: трое преступников зарубили топором соучастника, решившего стать свидетелем.

Детали: Трое жителей Сумской области в марте 2021 г без соответствующего разрешения незаконно срубили 62 дерева породы «ольха» в прибрежной защитной полосе реки Ивотка. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, к перевозке незаконно срубленных деревьев мужчины привлекли еще одного местного жителя.

Когда его остановили сотрудники полиции, он дал показания правоохранителям, указав, кто именно его нанял для транспортировки древесины.

После этого подозреваемые вывезли мужчину за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время разговора один из них достал из багажника автотопор, которым трижды ударил потерпевшего, после чего он скончался на месте.

Тело погибшего закопали в лесополосе.

Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению.

Шосткинской окружной прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении трем мужчинам по статье о незаконной вырубке деревьев. Кроме того, одному из них инкриминируют умышленное убийство, а двум другим — сокрытие преступления.

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