Стало известно, какими браузерами пользуется человечество

Главное: Google Chrome с долей 41% оказался самым популярным браузером в мире, оставив всех конкурентов далеко позади.

Детали: Около 3,3 млрд людей на Земле пользуются браузером Chrome от корпорации Google. Как сообщает TechRadar со ссылкой на данные компании Atlas VPN, таким образом его доля составляет 41%, что делает его самым популярным браузером в мире.

Второе место занимает Safari от Apple. Им пользуются 944 млн чел.

Далее идут Firefox и Microsoft Edge, который поставляется с операционной системой Windows. На его долю приходится аудитория из 171 млн пользователей.

Замыкает пятерку браузер Samsung Internet от одноименной компании.

Справка: По данным проекта Worldometer, на данный момент население Земли составляет около 7,866 млрд человек.

В тему: В феврале 2021 года разработчики сообщили, что Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска.