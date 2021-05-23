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Новости > Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает решить семейные проблемы

Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает решить семейные проблемы

Александра Кудрявцева
23.05.21 18:25
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Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает решить семейные проблемы
Главное: Семья в Православии всегда была не только ветвью человеческого рода, но и источником любви, поддержки и счастья.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, глава отдела по делам семьи Львовской епархии протоиерей Михаил Коник рассказал в интервью о новом духовно-просветительском проекте «Дни семьи в монастыре».
 
«Невозможно не обращать внимание, что за последние годы понятие брака и семьи, как и отношение к ним, существенно изменилось — выросло количество разводов, люди не торопятся заключать браки, семейные традиции постепенно исчезают. Православная Церковь, обеспокоенная таким положением дел, всячески поддерживает традиционные семейные ценности и пытается вернуть человеку заботливое отношение к ним», — сказал протоиерей Михаил.
 
Священник рассказал, как и когда возникла идея запуска во Львовской епархии духовно-просветительского проекта «Дни семьи в монастыре».
 
«В течение многих лет я работаю в области семейных отношений. Во время общения на различных мероприятиях по вопросам семьи, как с духовенством, так и со светскими специалистами, неоднократно обсуждались идеи создания площадки, где можно открыто и конфиденциально пообщаться со священником о том, как выстраивать в своей семье правильные отношения. В течение многих лет ко мне, как к священнику, обращаются семейные пары за консультацией по различным вопросам семейных отношений. В конце прошлого года для православной молодежи в Свято-Воскресенском Ново-Афонском мужском монастыре Львова я читал курс лекций „Быть счастливым в семье“. После этого, посоветовавшись с председателем епархиального отдела по делам молодежи иеромонахом Иовом (Ольшанским), у нас возникла идея создания духовно-просветительского проекта. В итоге мы получили благословение митрополита Львовского и Галицкого Филарета на воплощение проекта», — сказал глава епархиального отдела по делам семьи.
 
Он отметил, что все чаще в современном обществе говорится о кризисе понятия семьи и брака. «По словам специалистов, эта кризисность ежегодно набирает все большие темпы. Так, за прошлый год количество разводов выросло до 70%, а заключение браков уменьшилось на 29%. Традиционная семья, как общественный институт в мировом обществе, считается устаревшим стереотипом. Семейные отношения становятся безответственными, грех блуда и измены — нормой», — сказал священник.
 
По словам отца Михаила, общественные тенденции обесценивания семьи непосредственно ставят перед Церковью требование реагировать не только словами, но и конкретными действиями по сохранению традиционных семейных ценностей.
 
Также глава семейного отдела считает, что современность утратила понимание построения семейных отношений, а поэтому нужно учиться творить семейное счастье с начала.
 
«В Церкви веками формировалось определенное учение о семейных ценностях, понимание семейных отношений в соответствии с евангельским духом. Нет времени откладывать на потом или на кого-то, нам нужно работать уже и сейчас. Семья является приоритетным направлением работы как общественных институтов, так и непосредственно самой Церкви», — подчеркнул священник УПЦ.
 
Протоиерей Михаил Конык отметил, что проект станет площадкой решения различных вопросов, возникающих в период формирования семейных отношений и в течение всего периода жизни семьи.
 
«Здесь открывается возможность всем желающим совместными усилиями найти путь к счастливому семейному бытию вместе. Проект предусматривает индивидуально-консультационные встречи, обсуждение проблемы конкретной семьи или отдельно взятого человека со священником. Также проект предусматривает проведение открытых лекций для всех желающих. Поэтому в его рамках будет действовать лекторий „Семейное счастье“, где будет рассматриваться широкий спектр тем, касающихся семьи и семейных отношений», — рассказал он.
 
Священник напомнил, что в пространстве семейного счастья особое место занимает молитва, поэтому проект предусматривает молитвенную поддержку семей.
 
«Сам проект проходит по средам, четвергам и пятницам второй недели каждого месяца в помещении Свято-Воскресенского Ново-Афонского мужского монастыря во Львове по улице Пекарская, 59а. Он открыт для всех, кто хочет быть счастливым в семье. Это и молодые люди, которые только готовятся к бракосочетанию, и те, кто уже женаты. Также это семьи, оказавшиеся в кризисных ситуациях своих отношений, стоящие на грани развода», — добавил отец Михаил.
 
Глава епархиального отдела по делам семьи рассказал, что семьям, которые обращаются за помощью к Церкви, необходимо чтобы их услышали, их проблемой прониклись и, при возможности, помогли решить.
 
«Кто ищет, тот в любви получит. Очень часто сегодня можем встретить людей, ищущих счастья. У каждого оно свое, а для христианской семьи оно заключается в единстве двух сердец теперь и в вечности. Святитель Иоанн Златоуст, акцентируя внимание на „вечности“ нашего семейного счастья, замечает: „Этот брак — лишь союз тел, а тогда будет единство души с душой, более тесное, приятное и необыкновенное“. Поэтому счастье не дается уже и теперь, оно имеет способность наполнять, возрастать в нашей семье, создание нашего счастья зависит от нас самих», — считает священник.
 
В завершении протоиерей Михаил напомнил, что христианская семья — это подвиг создания счастья в упорном субъективном сотрудничестве супругов между собой и со Христом. «Только настоящая любовь способна подарить нам счастье. Будем счастливыми в своих семьях!», — подытожил он.
 
В тему: Во Львове УПЦ расскажет семейным парам, как обрести счастье в супружестве.

Тэги: Львов, семья, УПЦ

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