Ученые выяснили причину роста заболеваемости болезнью Альцгеймера

Главное: Американские ученые более года проводили эксперименты на крысах, в результате которых выяснилось, что существует прямая связь между загрязнением воздуха и нейропатологиями. В частности, болезнью Альцгеймера.

Детали: Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили связь между загрязнением воздуха транспортными средствами и высоким риском развития деменции, включая неизлечимую болезнь Альцгеймера. Как сообщает Lenta.ru, в ходе эксперимента исследователи в течение 14 месяцев подвергали самцов и самок крыс очищенному или загрязненному воздуху.

Специалисты использовали как животных как дикого типа, так и тех, что имели гены, способствующие развитию болезни Альцгеймера и аналогичные человеческой ДНК. Грызунов тестировали на 3-, 6-, 10- и 15-й месяц, чтобы количественно оценить возможные проявления деменции, включая нейропатологические изменения и нарушения поведения.

Оказалось, что загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, усилило биомаркеры болезни Альцгеймера не только у животных, которые экспрессируют ген риска, но также и у крыс дикого типа.

По мнению исследователей, это значит, что плохое качество воздуха может действительно способствовать развитию деменции в пожилом возрасте и объяснить, почему число случаев болезни Альцгеймера растет во всем мире.

В мозге животных обнаружились ультрамелкие твердые частиц, чей уровень в воздухе не отслеживается в отличие от частиц диаметром 2,5 микрометра (PM2.5). По словам ученых, необходимо пересмотреть действующие стандарты, поскольку они не исключают вредного воздействия на стареющий мозг.

В тему: В ноябре 2020 года группа ученых зафиксировала рост числа психических заболеваний у людей, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, в первые три месяца после излечения. В частности, у них вдвое чаще диагностируется болезнь Альцгеймера.