Ботулизм атакует. На Черниговщине в больницах умерли два человека

Главное: В Черниговской области от ботулизма умерли два человека. Врачи призывают людей не есть вяленую рыбу, поскольку на всю область осталась всего одна доза ботулинического антитоксина.

Детали: В Черниговской области 38-летняя женщина и 48-летний мужчина умерли от ботулизма. Об этом стало известно в пятницу, 14 мая.

Так, по данным регионального центра Минздрава, накануне скончалась 38-летняя женщина.

«Женщина из Коропского района заболела после употребления рыбы вяленой непотрошеной собственного приготовления. Этот случай заболевания подтвержден лабораторно, лечилась она в областной больнице», — говорится в сообщении.

В свою очередь УНИАН со ссылкой на собственные источники сообщает, что сегодня в Чернигове в городской больнице № 2 умер 48-летний местный житель. Вчера он пожаловался на плохое самочувствие, вечером был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию, ему вводили необходимые препараты, однако утром он умер.

Накануне он употреблял рыбу, приобретенную на рынке. Этот случай не подтвержден лабораторно, но пациент имел клиническую картину ботулизма.

Медики указывают, что в прошлом году в области не было случаев ботулизма, а в этом году за последний месяц зафиксировано восемь случаев. Врачи обращаются к местным жителям с просьбой не употреблять вяленую рыбу, потому что в регионе осталась одна доза ботулинического антитоксина.

«Мы использовали весь свой запас — три дозы, и это при том, что несколько доз передала нашим больным Запорожская область», — прокомментировала врач городской больницы № 2.

По ее информации, стоимость одной дозы ботулинического антитоксина производства Канады составляет 108 тысяч гривен.

«Дозы распределяются между областями. В настоящее время жители Черниговской области не защищены от ботулизма. Мы бьем во все колокола, пишем письма, нас будто бы слышат, но антитоксина нет», — добавила собеседница агентства.

В тему: В ноябре 2019 года в киевском супермаркете торговали вяленой рыбой с ботулизмом.