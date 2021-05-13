В Ровно собака покусала крошечную девочку за лицо

Главное: В Ровно собака набросилась на маленькую девочку. Малышка пострадала.

Детали: В минувшую среду, 12 мая, в Ровно произошло ЧП. Тут собака-дворняга напала на девочку, которой было лишь полтора года.

Местные медики говорят, что она гуляла с мамой в парке Молодежи возле озера.

Животное схватило ребенка за лицо, в результате чего малышка получила две рваные раны в области носа.

Отмечается, что врачи приехали оперативно – через четыре минута после вызова. Они оказали девочке первую помощь, после чего ее отправили в областную детскую больницу для дальнейшего осмотра.

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