В Киеве женщина умерла в полиции сразу же после задержания

Главное: Сотрудники столичной полиции задержали женщину, которая совершила кражу в магазине, и отвезли в отделение. Утром ее обнаружили мертвой.

Детали: В Киеве на территории Святошинского управления полиции умерла женщина. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Как отмечается, ее задержали за кражу, а утром обнаружили мертвой.

В ведомстве уточнили, что ночью ее задержали за кражу из магазина. Задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в Киеве не имела постоянного места жительства.

«Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало», — отметили в полиции.

На месте инцидента работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

«Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований», — говорится в сообщении.

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