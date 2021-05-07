На Кировоградщине УПЦ отпели 46 перезахороненных воинов Второй мировой войны

Неуправляемая китайская ракета уже появилась в небе над Землей

Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» помогла Филиппу Киркорову решиться на важный религиозный шаг

На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния

Молодой испанец… расчленил и ел свою маму

НБУ показал как выглядят монеты перед «смертью»

Юридический отдел УПЦ опроверг заявление ПЦУ о решении Верховного суда в их пользу

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса

Два киевлянина сожгли заживо мужчину, который оскорбил сына одного из них

Главные новости за 5 мая 2021 года

В Украине зафиксирован рост смертности от COVID-19

«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине

Для большинства украинских олигархов эпоха бедности действительно закончилась

Главные новости за 6 мая 2021 года

Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса

01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину

02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе

02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса

01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев

04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания

01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений

01.05.21 11:52

Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций

05.05.21 17:16

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой

01.05.21 17:30

Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу