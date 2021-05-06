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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Черкасчине появится новый храм УПЦ

На Черкасчине появится новый храм УПЦ

Александра Кудрявцева
06.05.21 13:49
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На Черкасчине появится новый храм УПЦ

Главное: В Черкасской области в селе Вильшана община Украинской Православной Церкви начала строительство нового храма.

Детали: Как сообщили Центру информации УПЦ в Черкасской епархии, пока все богослужения совершаются в приспособленном помещении бывшего сельского клуба.

На Светлой седмице, после совершения Божественной литургии в Свято-Николаевском храме архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий осмотрел место застройки будущего храма в центре села.

«Владыка общался на месте с председателем поселкового совета села Сергеем Адомским и выразил надежду, что в лице руководителя настоятель храма протоиерей Иоанн Шимкевич и церковная община найдут необходимую поддержку в начавшемся святом деле», - отметили в епархии.

Как сообщалось ранее, в Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит монумент выдающемуся хирургу и ученому святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому).

Сооружение увековечит память святого дополнительно к монументу, который ранее установили врачу-священнослужителю рядом с кафедральным собором Черкасс.

В тему: В Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит памятник святителю Луке Крымскому.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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