Неуправляемая китайская ракета уже появилась в небе над Землей

Главное: Итальянские астрономы опубликовали фотографию китайской ракеты, которая вышла из-под контроля после запуска, и сейчас падает на Землю.

Детали: Астрономы Virtual Telescope Project, базирующего в Италии, опубликовали первую фотографию неуправляемой китайской ракеты Long March 5B. Как сообщается на официальном сайте проекта, в момент снимка тяжелая ракета-носитель находилась на высоте примерно 700 км и выглядела как светящийся огонек.

По словам специалистов, хотя Солнце находилось на несколько градусов ниже горизонта, небо было довольно светлым, однако телескопу удалось отследить объект, обозначаемый как CZ-5B R/B.

В нижней части снимка заметен «след», образованный эффектом размытия из-за яркости объекта, когда свет насыщает пиксели ПЗС-матрицы.

Отметим, что длина корпуса 18-тонной ракеты достигает 30 метров, а ширина — около пяти метров. Ракета перемещается со скоростью 6,4 км в секунду, а один оборот вокруг планеты совершается менее чем за два часа.

Ожидается, что ракета упадет на Землю в субботу, 8 мая, однако точное время и место падения пока невозможно рассчитать.

В тему: 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B массой 22 тонны. При этом главная ступень также вышла на орбиту и теперь медленно и непредсказуемо падает на Землю. В то время как большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере, размер и масса ракеты вызывают опасения, что крупные детали могут упасть на Землю и причинить ущерб, если попадут в населенные районы.