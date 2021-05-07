Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Неуправляемая китайская ракета уже появилась в небе над Землей

Неуправляемая китайская ракета уже появилась в небе над Землей

Александр Панько
07.05.21 11:58
117
Неуправляемая китайская ракета уже появилась в небе над Землей

Главное: Итальянские астрономы опубликовали фотографию китайской ракеты, которая вышла из-под контроля после запуска, и сейчас падает на Землю.

Детали: Астрономы Virtual Telescope Project, базирующего в Италии, опубликовали первую фотографию неуправляемой китайской ракеты Long March 5B. Как сообщается на официальном сайте проекта, в момент снимка тяжелая ракета-носитель находилась на высоте примерно 700 км и выглядела как светящийся огонек.

По словам специалистов, хотя Солнце находилось на несколько градусов ниже горизонта, небо было довольно светлым, однако телескопу удалось отследить объект, обозначаемый как CZ-5B R/B.

В нижней части снимка заметен «след», образованный эффектом размытия из-за яркости объекта, когда свет насыщает пиксели ПЗС-матрицы.

Отметим, что длина корпуса 18-тонной ракеты достигает 30 метров, а ширина — около пяти метров. Ракета перемещается со скоростью 6,4 км в секунду, а один оборот вокруг планеты совершается менее чем за два часа.

Ожидается, что ракета упадет на Землю в субботу, 8 мая, однако точное время и место падения пока невозможно рассчитать.

В тему: 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B массой 22 тонны. При этом главная ступень также вышла на орбиту и теперь медленно и непредсказуемо падает на Землю. В то время как большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере, размер и масса ракеты вызывают опасения, что крупные детали могут упасть на Землю и причинить ущерб, если попадут в населенные районы.

Тэги: Китай, Земля, космос, наука, ракета, технологии

Комментарии

Статьи

07.05.21 09:10

Чехословацкие арсеналы для еврейского государства. Ч.1. Стрелковое оружие

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении
06.05.21 00:23

Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.05.21 11:56

Голландские СМИ: Санкции Зеленского против Медведчука раздражают Россию
07.05.21 11:37

Синоптики спрогнозировали значительное потепление в Украине
07.05.21 11:29

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине
07.05.21 10:52

На пожаре в офисном центре в Виннице страшной смертью погибла молодая девушка
07.05.21 10:38

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО
07.05.21 10:27

В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
07.05.21 09:41

Отныне мужчины в Украине могут уходить в декрет наравне с женщинами
07.05.21 09:39

Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
07.05.21 09:27

В Индии зафиксирован страшный COVID-рекорд
07.05.21 09:16

У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
07.05.21 11:29

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине
07.05.21 10:38

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО
07.05.21 08:41

Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей
06.05.21 19:01

Главные новости за 6 мая 2021 года
06.05.21 16:42

Для большинства украинских олигархов эпоха бедности действительно закончилась
06.05.21 15:21

Госсекретарь США уравнял украинских олигархов и российскую угрозу
06.05.21 13:30

«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине
06.05.21 09:55

В Украине зафиксирован рост смертности от COVID-19
05.05.21 19:00

Главные новости за 5 мая 2021 года
05.05.21 14:26

Стали известны условия получения субсидий в этом году
01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений
01.05.21 11:52

Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций
05.05.21 17:16

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой
01.05.21 17:30

Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу
Фото и Видео
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
Бразильская полиция устроила наркоторговцам кровавую баню в метро Рио-де-Жанейро
Бразильская полиция устроила наркоторговцам кровавую баню в метро Рио-де-Жанейро
В Одессе пьяные мужчины набросились на ребенка на детской площадке
В Одессе пьяные мужчины набросились на ребенка на детской площадке
В Нью-Йорке состоялся ну очень кровожадный хоккейный матч
В Нью-Йорке состоялся ну очень кровожадный хоккейный матч
В самый разгар рабочего дня в Виннице загорелся офисный центр. Не обошлось без жертв
В самый разгар рабочего дня в Виннице загорелся офисный центр. Не обошлось без жертв
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.