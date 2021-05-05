Главные новости за 5 мая 2021 года

- В Украине выявили еще 2 576 случаев COVID-19. Умер 161 человек.

- В Испании задержан украинец. Его подозревают в убийстве двух милиционеров в 2013 году.

- Нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили фотосессию в стиле ню на одной из яхт.

- В Украине ожидается подорожание алкоголя. С предложением выступило Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства.

- Сегодня поздно вечером госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Украину. Стала известна программа визита чиновника.

- К Земле подлетит астероид 2021 AE4. Сближение запланировано в четверг.