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Новости > У верующих УПЦ сегодня Великий Вторник

У верующих УПЦ сегодня Великий Вторник

Александра Кудрявцева
27.04.21 17:20
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У верующих УПЦ сегодня Великий Вторник
Главное: У верующих Украинской Православной Церкви сегодня Великий Вторник - второй день Страстной седмицы.
 
Детали: В этот день Христос прямо говорит ученикам о грядущих страданиях и последний раз проповедует в Иерусалимском храме, сообщает Центр информации УПЦ.
 
Сегодня верующие вспоминают притчи, которые Иисус произнес в Иерусалимском Храме. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Христовы и поучения, задумали схватить Его и убить. Но напасть на Христа открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.
 
Прежде чем Иисус Христос начал учить народ в Иерусалимском храме, первосвященники и старейшины пытались укорить Христа, задав Ему вопрос о том, какой властью Он это делает. Зная их лукавые намерения, Господь сразу же обличил их, спросив о происхождении Иоаннового крещения, ответ они не смогли дать. Кроме того, Господь притчей о двух сыновьях дал понять, что даже мытари и блудницы, поверив Иоанну Крестителю, опередили знатоков Божьего Закона на пути в Царство Небесное.
 
В Великий вторник фарисеи и первосвященники старались схватить Иисуса. Об этом говорится и в притче о злых виноградарях, в которой описана история иудейского народа, убивавшего посланных Богом пророков.
 
Показывая, что Царство Божие изначально было открыто для избранного иудейского народа, но отверзло двери всем ищущим Господа, Христос рассказывает притчу о званных на брачный пир. Добровольно отказавшись от устроенного царем пира и убив посланников царя, приглашенные гости своим отказом и злобным отношением к царю открыли двери брачного пира для всех людей. 
 
Фарисеи посылают к Христу своих учеников вместе с иродианами, которые задают Господу вопрос о том, позволительно ли давать подать кесарю. Но Иисус взял динарий, на котором был изображен кесарь, сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», тем самым обличив их лукавство и размежевав отношение к Богу и земной власти. Выявляя лицемерие иудейских служителей народа, Христос учил о воскресении умерших и преподал две главнейшие заповеди: о любви к Богу и ближнему.
 
Утреня Великого Вторника также, как и Утреня вчерашнего дня начинается пением тропаря «Се Жених грядет в полунощи». В основе его лежит притча о десяти девах (Мф. 25:1-13). Она учит о необходимости бодрствовать и молиться. Церковь обращает внимание верующих на необходимость всегда быть готовыми к встрече Небесного Жениха – Христа. 
 
Вместе с образом десяти дев, в Евангелии этого дня предлагается притча о талантах. Она раскрывает смысл постоянного увеличения того потенциала, который заложил в нас Сам Бог, тем самым помогая ближним.
 
Как сообщалось ранее, в этом году Страстная седмица продлится с 26 апреля по 1 мая. В период Страстной Седмицы Церковь призывает верующих принять участие в особых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний о страданиях и жертве Христа.
 
В тему: В УПЦ рассказали, о чем Церковь напоминает в Великий Вторник.

Тэги: Евангелие, УПЦ

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