Митрополит Антоний рассказал, как услышать ответы на свои просьбы к Богу

Главное: В христианской молитве человек прежде всего ощущает присутствие Бога, а значит никаких особых ответов от Бога ему не нужно.

«Религиозная жизнь человека предусматривает близкое Божественное присутствие. Если человек ощущает такое присутствие, то он может называть себя человеком верующим. Если же по тем или иным причинам такого ощущения нет, если Бога нет ни в сердце, ни в жизни, то это означает лишь одно: никакой внутренней связи с Богом у такого человека, к сожалению, нет», — сказал владыка Антоний.

По его словам, при этом совсем не важно, что человек думает о Боге. «Потому что такое знание без внутренней связи с Богом не имеет никакого значения и духовной пользы», — пояснил архиерей.

В религии, отметил владыка Антоний, важно не то, что мы думаем о Боге, а то, как мы относимся к Нему, «и молитва — как раз главный фактор, указывающий на наше отношение к Творцу».

«Молитва — это встреча с Богом Живым. Встреча с Личностью, Которая слышит человека, помогает ему и любит его». И возможность такой встречи даёт только христианство. Ведь, например, в индуизме или буддизме, Бог воспринимается как некий безличностный Абсолют, в котором человек просто растворяется после смерти« — подчеркнул митрополит.

Отвечая на вопрос о том, как услышать ответ Бога на наши просьбы, он сказал: «В христианской же молитве человек прежде всего ощущает присутствие Бога, а значит никаких особых ответов от Бога ему не нужно. Потому что ощущение Бога и является лучшим ответом. Только в молитве мы познаём, что Бог принимает участие во всём, что происходит в нашей жизни. Именно поэтому молитва должна быть не просто каким-то временным фоном нашей жизни, а главным его содержанием».

По словам владыки, центром молитвы должна быть «не наша просьба, а Сам Бог». «Потому что главным смыслом молитвы является встреча с Богом», — пояснил он.

Кроме того, в молитве нужно быть абсолютно честным и искренним. «В молитве не может ничего искусственного или двузначного. Мы должны предстать в молитве пред Богом такими, какими мы есть на самом деле, и сказать Ему то, что думаем и чувствуем в данный момент. Мы должны молиться именно о том, чего просит наше сердце», — сказал владыка.

Управделами УПЦ также привёл слова преподобного Никодима Святогорца: «Только тогда молитва становится победоносным оружием в невидимой духовной брани, когда сделается настоящей, то есть внедрится в сердце и начнёт непрестанно в нём действовать». «И наоборот несобранная, рассеянная молитва не имеет ни смысла, ни ценности, потому что если слова молитвы не дошли до нашего сердца, тем более они никогда не дойдут до Бога», — заключил митрополит Антоний.