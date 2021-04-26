Апрель в Украине завершится потеплением и грозами

Главное: В Украине потеплеет. Ожидаются грозовые дожди.

Детали: В последний день апреля в Украине будет тепло, но мокро. Свой прогноз на пятницу, 30 число, дали в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что днем воздух прогреется до 14-21 тепла, а ночью будет плюс 5-12.

При этом на половине территории страны ожидаются грозовые дожди, которые на выходные могут накрыть всю Украину.

В Киеве предрекают грозу: днем будет плюс 19-21, а ночью 7-9 тепла.

Карта погоды:

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