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Новости > Апрель в Украине завершится потеплением и грозами

Апрель в Украине завершится потеплением и грозами

Агата Кловская
26.04.21 08:17
59
Апрель в Украине завершится потеплением и грозами

Главное: В Украине потеплеет. Ожидаются грозовые дожди.

Детали: В последний день апреля в Украине будет тепло, но мокро. Свой прогноз на пятницу, 30 число, дали в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что днем воздух прогреется до 14-21 тепла, а ночью будет плюс 5-12.

При этом на половине территории страны ожидаются грозовые дожди, которые на выходные могут накрыть всю Украину.

В Киеве предрекают грозу: днем будет плюс 19-21, а ночью 7-9 тепла.

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Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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