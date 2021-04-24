В Минздраве рассказали, какие регионы страны со дня на день выйдут из «красной» зоны карантина

Главное: В Минздраве прогнозируют скорый выход из «красной» зоны карантина сразу нескольких регионов. Это, в частности, касается и Киева.

Детали: По прогнозам Министерства здравоохранения Украины «красную» зону покинут Киев и пять областей. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Регионы должны перейти в «желтую» зону на следующей неделе.

Он отметил, что Киев должен выйти из «красной» зоны «со дня на день».

«По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области», — написал главный санврач Украины.

В тему: Главное: В Минздраве приготовили ряд рекомендаций, которые стоит выполнять на Пасху. Касается это как населения, так и религиозных заведений.