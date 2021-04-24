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Новости > Ученые впервые синтезировали эффективное лекарство от рака

Ученые впервые синтезировали эффективное лекарство от рака

Агата Кловская
24.04.21 11:46
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Ученые впервые синтезировали эффективное лекарство от рака

Главное: Американские ученые сумели химически синтезировать куркузон D, который успешно подавляет белок, делающий неизлечимыми многие онкологические заболевания.

Детали: Ученые из Университета Пердью в США впервые синтезировали природное соединение куркузон D для подавления активности опухолевого белка, делающего многие раковые заболевания трудноизлечимыми. Как сообщает Lenta.ru, химические соединения, относящиеся к куркузонам, получают из кустарника Jatropha curcas.

Ученым известны противораковые свойства куркузонов A, B, C и D, которые в новой работе протестировали на клетках рака груди. Оказалось, что куркузон D эффективно подавляет активность онкопротеина BRAT1, который восстанавливает ДНК раковых клеток, увеличивая выживаемость злокачественных тканей.

Кроме того, показано, что комбинированная терапия препаратами, повреждающими ДНК, в сочетании с куркузоном D еще более эффективна, чем каждое соединение в отдельности.

Проблемой являлось то, что для получения даже небольшого количества куркузона требуется много кустарника, и трудно отделить соединения от других химических веществ в корнях. Так, чтобы выделить примерно четверть чайной ложки, нужно достать около 50 килограммов сухих корней.

Теперь же исследователи нашли простой и недорогой способ получения куркузонов за 9-12 ступеней химического синтеза в количествах, подходящих для фармацевтического использования.

В тему: Летом 2010 года сотрудники лондонской больницы Royal Marsden (Великобритания) использовали генетически модифицированный вирус герпеса для лечения пациентов, имеющих раковые опухоли на голове и шее. Результаты экспериментального лечения показали, что в сочетании с традиционными видами терапии вирус герпеса справляется с раковыми новообразованиями гораздо эффективнее.

Спустя несколько месяцев, американские исследователи заявили о разработке методики уничтожения раковых опухолей при помощи доставки в них капель перфторуглерода размером 300-500 нм. Под воздействием ультразвука капли взрываются, а содержащееся в них лекарство действует на опухолевые клетки и убивает их.

В декабре 2010 года корейским генетикам удалось выделить ген AK2 из специальной мембраны митохондрий, которые снабжают энергией все живые клетки в организме. Ученые провели исследования онкологических больных и выяснили, что ген AK2 у них либо отсутствует, либо не функционирует, что способствовало размножению раковых клеток. Но если исследователям удастся возобновить функциональность гена, то лечение опухолей будет походить успешней.

Весной 2016 года математики и врачи из Боннского университета в Германии разработали вычислительную модель, позволяющую подобрать эффективную для лечения рака терапию. Кроме того, их метод позволяет понять, почему с некоторыми опухолями сложно бороться.

Индонезийская клиника Грия Балур, расположенная в Джакарте, предлагает клиентам излечение рака с помощью табачного дыма. В качестве лечебной процедуры в Грия Балур используется вдыхание дыма «божественных сигарет» (divine cigarettes), изготовленных, по словам сотрудников клиники, с применением нанотехнологий. Этот дым «очищает» организм от ртути и «свободных радикалов», которые в клинике считают основными причинами большинства болезней.

Ученый Сальвадор Азнар Бенита и его коллеги из университета Барселоны выяснили, что раковые клетки во время путешествия от породившей их опухоли к новым местам питаются жировыми клетками. Эксперименты на мышах показали, что если блокировать вещество, которое позволяет раковым клетками питаться жирами, можно полностью остановить метастазы.

Кроме того, ученые установили, что нелинейные ультразвуковые волны могут разрушать раковые опухоли. Ультразвуковое излучение большой мощности, сфокусированное в нужной точке, нагревает опухоль и убивает раковые клетки.

В начале 2017 года старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольга Броварец заявила, что вплотную приблизилась к решению проблемы лечения человека от онкологических заболеваний. Открытие, сделанное Ольгой, дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят клеточные мутации.

1 декабря исследователи из США нашли особый белок, способный предотвратить развитие рака. Обнаруженный белок не даёт одному из типов вируса герпеса воспроизводиться.

В феврале 2018 года стало известно, что американские ученые смогли вылечить неизлечимый рак.

В мае 2018 года ученые из Северо-Западного университета США обнаружили, что низкие дозы триоксида мышьяка могут помочь в лечении одной из разновидностей рака крови. Это ядовитое вещество также можно использовать для лечения иных злокачественных заболеваний.

Осенью того же года британские ученые обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы.

В июле 2019 года специалисты из университета Уханя в Китае установили, что чернила каракатицы способны практически полностью подавить рост раковой опухоли. Все дело в наночастицах, содержащихся в чернилах моллюска.

В ноябре того же года американские ученые разработали препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста.

Осенью 2020 года специалисты-палеогенетики из Онкологического центра принцессы Маргарет в Торонто заявили, что нашли новый «метод» лечения рака. Им удалось установить, что что некоторые фрагменты ДНК, доставшиеся человеку от предков, могут активировать мощный иммунный ответ, убивая клетки как инфекцию.

Тэги: США, медицина, здоровье, мир, наука, рак, химия, онкологические заболевания, растение

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