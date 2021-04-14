Главные новости за 14 апреля 2021 года

- COVID-19 в Украине убил 467 человек. Выявлено 14 553 случая заразы.

- По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, закрывать всю страну на локдаун нет смысла. Но соблюдать противоэпидемические правила нужно.

- Жесткий карантин в Киеве продлили до конца апреля. По словам мэра города Виталия Кличко, без карантина медицинская система столицы Украины не справится с таким количеством COVID-больных.

- Мужчина четыре раза переболел коронавирусом. Аномальный случай зафиксирован в Харькове.

- Курс гривны снова упал. Доллар и евро растут в цене.

- Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться в Финляндии. Такое предложение сделал президент страны.