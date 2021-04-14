Стало известно, где в Украине чаще всего фиксировали британский штамм коронавируса

Главное: Чаще всего британский штамм коронавируса фиксировали в западных регионах Украины. Лидер — Закарпатская область.
Детали: В Украине чаще всего случаи распространения британского штамма коронавируса фиксировали в западных областях. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.
Всего в феврале было подтверждено 211 случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.
Всего в феврале в Украине провели секвенирование 306 положительных образцов коронавируса.
«Данные по секвенированым образцам вируса показали, что в феврале 2/3 всех образцов оказались британским штаммом B.1.1.7. Наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области и Киев», — заявили в НАН.
Согласно данным ученых, больше всего случаев британского штамма выявили в Закарпатской области — 61.
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