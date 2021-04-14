Коронавирус в Украине не снижает обороты – смертность продолжает зашкаливать

Главное: COVID-19 в Украине убил 467 человек. Выявлено 14 553 случая заразы.

Детали: COVID-19 в Украине не отступает. Данные на среду, 14 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 14 553 случая заразы. Заболели 612 детей и 426 медработников. Госпитализация понадобилась для 5 063 больных, а выздоровели 12 384 человека.

Проведено 134 342 теста: методом ПЦР – 54 353, методом ИФА – 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 450.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1457), а также Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 467 людей. За все время зараза забрала уже 38 225 жизней.

С начала пандемии заболели 1 887 338 человек, а выздоровели 1 442 618 людей.

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