Украина решила тоже поиграть мускулами на границе с Россией

Главное: Украина проведет масштабные антитеррористические учения недалеко от российской границы. Продлятся они до конца мая.

Детали: На фоне стягивания российских войск Украина объявила масштабные антитеррористические учения в приграничных с Россией районах. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Учения начнутся уже сегодня, 14 апреля.

Как отмечается, многоэтапные антитеррористические учения СБУ пройдут в Харьковской области. Тренировки продлятся до конца мая и будут сосредоточены на приграничных районах.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка и других ведомств. Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с применением боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

В СБУ предупредили, что на отдельных территориях будут досматривать гражданский транспорт, проверять документы. В связи с этим местных жителей просят при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

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