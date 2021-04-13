Смертность от COVID-19 в Украине остается ужасающе высокой

Главное: COVID-19 в Украине за сутки заразились 11 680 человек. Жертвами болезни стали 457 людей.

Детали: Смертность от COVID-19 в Украине остается очень высокой. Данные на вторник, 13 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 11 680 случаев заразы. Среди заболевших – 501 ребенок и 366 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 334 людей, а выздоровели 14 019 человек.

Проведено 83 975 тестов: методом ПЦР – 38 684, методом ИФА – 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 007.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 503), а также Харьковской (904), Львовской (838) и Киевской (818) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 457 людей. Всего зараза забрала уже 37 758 жизней.

За все время заболели 1 872 785 людей, а выздоровели 1 430 234 человека.

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