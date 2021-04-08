Правительство упростило возвращение на Родину для украинцев

Главное: Правительство изменило условия прибытия в Украину граждан и туристов из других стран. В частности, время на получение результатов увеличилось с 48 часов до 72-х.

Детали: Кабинет министров Украины изменил условия пересечения границы Украины для некоторых категорий путешественников. Как сообщает «Украинская правда», в соответствии с постановлением № 1236,, принятым на заседании 7 апреля отныне от обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Как рассказал в комментарии изданию спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, эти нормы в ближайшее время будут направлены в подразделения ГПСУ для исполнения.

При этом детям-иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет, при пересечении границы на въезд теперь не обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении государственной границы Украины отныне должны идти на самоизоляцию с установкой приложения «Вдома».

В тему: До недавнего времени Министерство здравоохранения каждую неделю обнародовало список стран, по приезду из которых украинцам необходимо было сдавать ПЦР-тест,

Впоследствии на волне обострения заболеваемости Кабмин обязал всех украинцев, прибывающих из зарубежа либо предъявлять отрицательные результаты теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов, либо уходить на самоизоляцию с установкой программы «Вдома».