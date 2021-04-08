«Непредсказуемые работы и покрытие рисков»: СМИ узнали стоимость ремонта здания ОПУ

Главное: Стоимость ремонта здания Офиса президента Украины и прилегающей территории, поврежденных после акции протеста в марте, составляет более 1,5 млн гривен.

Детали: По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием «Спектр» установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания — памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая, 11 составляет 1571610 гривен. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Государственное управлении делами, в эту сумму входят следующие расходы:

— очистка (мойка) фасада и мощение площади — 297200 грн;

— ремонт дверных блоков (9 штук) — 1158600 грн;

— ремонт окон — 85000 грн;

— непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков — 30810 грн.

В тему: 20 марта 2021 года сторонники заключенного Серея Стерненко в ходе акции протеста под Офисом президента на ул. Банковой разрисовали здание и забросали его дымовыми шашками.