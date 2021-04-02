Диетолог рассказала, почему вредно есть на ходу

Главное: Есть на ходу вредно. Такое питание приводит к нарушению дыхания и перееданию.

Детали: Российский диетолог Антонина Стародубова рассказала, почему вредно есть на ходу. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт по питанию говорит: «При приеме пищи на ходу нарушается слаженная работа дыхательных и пищеварительных путей, возникает риск попадания пищи в верхние дыхательные пути».

Она предупреждает: «В результате можно подавиться: синдром непроходимости дыхательных путей, сопровождающийся нарушением дыхания, что может привести к фатальным последствиям».

Специалист также информирует: «При быстром и торопливом приеме пищи человек не успевает почувствовать насыщение, которое возникает в среднем через двадцать минут после начала приема пищи, и в результате переедает».

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