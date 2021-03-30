Путина снова назвали убийцей

Главное: Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с критикой Владимира Путина. Он назвал российского лидера убийцей.

Детали: Президент Литвы Гитанас Науседа назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей. Заявление политика цитирует издание Delfi.

Так, литовский политик, отвечая на вопрос СМИ, может ли он, как и Джо Байден, назвать российского президента убийцей, ответил: «К сожалению, да».

Он добавил: «Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения правом наций на самоопределение, пренебрежением территориальной целостностью своих соседей, которое Кремль в последнее время довольно демонстративно проявляет».

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