Билл Гейтс назвал дату победы над коронавирусом

Главное: Миллиардер Билл Гейтс считает, что к концу следующего года человечество должно вернуться к нормальной жизни. Это станет возможным благодаря увеличению масштабов вакцинации.

Детали: Сооснователь Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что благодаря вакцинации от COVID-19 мир может вернуться к нормальной жизни к концу 2022 года. Свой прогноз он дал польской газете Gazeta Wyborcza и телеканалу TVN24, сообщает «Голос».

«К концу 2022 года мы должны полностью вернуться к нормальной жизни», — сказал миллиардер.

По мнению Билла Гейтса, к концу 2021 года уровень вакцинации будет достаточным, чтобы количество случаев заражения коронавирусом начало снижаться.

В тему: В середине августа 2020 года Гейтс заявлял, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще 2,5 года.