Стало известно, почему людям важно накапливать бурый жир

Главное: Человеку важно накапливать бурый жир. Он помогает снизить вес.

Детали: Российский эндокринолог Зухра Павлова поведала у себя в социальных сетях, почему человеку важно накапливать бурый жир. Дело в том, что он помогает избавиться от лишнего веса.

Эксперт информирует: «Бурая ткань содержит много митохондрий, в которых постоянно сжигаются свободные жировые кислоты. То есть чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть».

Кроме этого она сообщила: «В то же время белый жир считается фабрикой по производству веществ, которые вызывают воспаление. Его избыток может привести к серьезным проблемам, например метаболическому синдрому».

Как же его накопить?

Отмечается: «Для накопления непосредственно бурого жира нужно больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и закаливаться».

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