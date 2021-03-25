ЧАЭС перевели на особый режим

Главное: ЧАЭС будет работать в особом режиме. Причина – пандемия коронавируса.

Детали: Чернобыльскую АЭС переводят на особый режим работы. Об этом сообщает местная пресс-служба.

Отмечается, что Киевская область сейчас находится в красной карантинной зоне из-за пандемии COVID-19.

Особый режим на ЧАЭС вводится с четверга, 25 марта и продолжится минимум до 4 апреля.

Кроме этого информируется: «На рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Будут привлекаться сотрудники, участие которых в производственном процессе станции является необходимым».

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