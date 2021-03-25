В Донецкой области погиб молодой горняк

Главное: Горняк погиб на шахте в Донецкой области. Мужчина был 1982 года рождения.

Детали: Утром четверга, 25 марта, в Донецкой области на шахте «Белозерская» произошла трагедия. Тут получил тяжелые травмы и погиб горнорабочий очистного забоя.

Мужчина был 1982 года рождения.

Как сообщает ДТЭК, его смерть прямо на шахте зафиксировал прибывший врач.

Известно, что ЧП случилось на горизонте 550 метров во время доставки секции механизированной крепи.

Сейчас создана специальная комиссия по расследованию инцидента.

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