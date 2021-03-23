Эксперт: Азербайджан существенно занижает число жертв войны в Карабахе

Азербайджан существенно занижает число жертв войны в Карабахе. Об этом на встрече с журналистами 23 марта заявила эксперт по Азербайджану Анжела Элибегова, сообщают «Аспекты».

Она напомнила, что официальная цифра колеблется в районе 3 тыс. человек, хотя реально жертв больше. Эксперт считает, что эту информацию никто и никогда может и не узнать. «В Азербайджане эта система давно налажена. Например, похороны могут проводиться в ночное время суток, скрытно, без шумихи», — пояснила эксперт.

Обращаясь к теме заселения территорий которые перешли под контроль Азербайджана, Элибегова отметила, что часть людей просто заставят туда переезжать. «Однако сейчас там нет коммуникации и логистики. В случае с Агдамом, например, потребуется лет 10, чтобы там восстановить там жизнь», — заключила эксперт.

Как известно, по итогам второй войны за Карабах, к которому Азербайджан готовился более два десятка лет и потратил огромные ресурсы, так и не привел к вожделенному обретению Карабаха. Официальный Баку еще больше усугубил свое положение, допустив как сами выражаются на «суверенную территорию» Азербайджана, кроме армянских войск Карабаха, еще и так называемых миротворческих сил РФ, не считая турецких наблюдателей и боевиков с Ближнего Востока.

Как известно, по итогам второй войны за Карабах, к которому Азербайджан готовился более два десятка лет и потратил огромные ресурсы, так и не привел к вожделенному обретению Карабаха. Официальный Баку еще больше усугубил свое положение, допустив как сами выражаются на «суверенную территорию» Азербайджана, кроме армянских войск Карабаха, еще и миротворческие силы РФ, не считая турецких наблюдателей и боевиков с Ближнего Востока.

Из-за низких цен на нефть и больших потерь в ходе войны, Азербайджан оказался неготовым к реинтеграции территорий вокруг Нагорного Карабаха. Ввиду очевидной патовости ситуации властям Азербайджана ничего не остается, как имитировать победителя во избежание внутриполитических волнений, ведь невозможно объяснить для чего были потрачены миллиарды долларов и жизни тысяч азербайджанских солдат, если в Карабахе продолжает существовать второе армянское государство — Республика Арцах, со своей армией, а к ним еще и присоединились миротворцы России.