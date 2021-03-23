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Новости > Локдаун: куда поехать и где можно отдохнуть?

Локдаун: куда поехать и где можно отдохнуть?

Автор: «Фраза»
23.03.21 20:10
279
Локдаун: куда поехать и где можно отдохнуть?

Весна начинается с локдауна, но это не повод для грусти. Недалеко от современного Киева в экологически чистом месте, в окружении лесов, находится Древний Киев Княжества Киевская Русь" («Парк Киевская Русь»). В этом уникальном историко-культурном заповеднике можно провести день с пользой для здоровья, весело и познавательно.

Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий, живой средневековый город. Ведь здесь, на территории более 25 га, на основе научных знаний, в реальном масштабе воссоздается Древний Киев V-XIII веков в размерах его исторического центра, известного как Детинец Киева или Град Владимира.

В Княжестве гости увидят реконструкции шедевров средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, уникальную воссозданную церковь Х века, ладью древних викингов, единственные в Украине действующие огромные осадные орудия — требушеты... Есть даже средневековая пыточная.

В Княжестве гости узнают, какой в действительности была жизнь во времена Киевской Руси. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам и попытаться прочитать древние указатели на старославянском языке, услышать скрип тележных колес, уловить запахи деревянных построек. Здесь каждый почувствует себя настоящим жителем Киевской Руси.

Только здесь можно увидеть уникальных лошадей редких древних пород, собранных из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в Украину в единственном экземпляре.

Напомним, что в Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные боевые искусства, такие как средневековый бой, верховая стрельба из лука и джигитовка.

Желающие продолжить отдых еще на один день, могут остаться на ночь в усадьбе в Копачове при предварительном бронировании.

Древний Киев работает в режиме историко-культурного заповедника, вход разрешен только со средствами индивидуальной защиты (в частности — с респираторами, масками) при соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемиологических норм, в том числе — социальной дистанции.

Древний Киев открыт с 10:00 до 18:00.

Цена билета:
— полный билет для взрослого: понедельник-пятница — 150 грн., суббота — воскресенье — 200 грн.;
— для пенсионеров и студентов — 150 грн.;
— для детей школьного возраста — 80 грн.;
— для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

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