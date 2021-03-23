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Новости > Скворцов: Власть пытается разрушить каноническую церковь

Скворцов: Власть пытается разрушить каноническую церковь

Агата Кловская
23.03.21 18:31
207
Скворцов: Власть пытается разрушить каноническую церковь

В настоящее время власть пытается разрушить церковь точно так же, как это происходило накануне установления праздника Торжества Православия. Об этом в спецэфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил православный публицист Дмитрий Скворцов, сообщает 112ua.tv.

"В православии говорится "Крестный ход идет, ад трепещет". То есть, с помощью креста животворящего православные обходят, скажет так, ареал своего жительства, для того, чтобы охранить свои души, души своих детей, души людей, которые живут, допустим в этом граде, от влияния сил зла. Силы зла действуют не только таким вот, скажем, небоголюбческим образом, как непосредственно бесы, но и через тех людей, которые пытаются… У вас сегодня в эфире наверное уже рассказывали не раз о том, в честь чего был установлен праздник. То есть в честь седьмого Вселенского собора, на котором была осуждена последняя ересь. Ересь эта - учения, которые пытались разрушить церковь. Точно так же как до восьмого века и сейчас учения есть, которые пытаются разрушить церковь. Ну просто это уже повторение тех старых ересей, новые уже не возникали с того момента. Точно так же пытается церковь сейчас разрушить, по крайней мере вот здесь, в Украине, пытаются разрушить политики. В том числе, к сожалению, и действующий ныне президент, который идя на выборы обещал быть отстранен от церкви, но мы сейчас видим вмешательство в дела церкви, мы видим, что законопроекоты порошенковских времен обновляются, мы видим, даже, что слуга народа свои сейчас вносят законопроекты, которые направлены на то, чтобы уничтожить здесь каноническую церковь. Вот поэтому православные считают, что крестный ход - это не только, скажем, своего рода акция протеста, это акция защиты от тех злых сил, которые, которыми одержимы сейчас украинские политики в своем большинстве", - заявил Скворцов.

Также он напомнил, что в воскресенье, 21 марта, в 15:00 в эфире телеканала "Перший Незалежний" выйдет третья серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница".

"Эта третья серия она больше обращена к молодежи, она показывает, на какие духовные ценности следует опираться именно молодежи, чтобы будни вхождения во взрослую жизнь не убили то лучшее, что есть в юной чистой душе.

Вот не случайно эта третья серия снята в Ионинском монастыре. Монастыре, который известен своим служением именно молодых прихожан и для православной молодежи Украины в целом. Вот наместник этого монастыря владыка Ионов вчера расказал, что церковь сегодня, в этот праздник, там где будет крестный ход, она будем молиться за вразумление властей. Ведь крестный ход, который тысячу лет уже проходит на нашей земле в день Торжества Православия был отменен под предлогом эпидемии", - отметил эксперт.

При этом он выразил мнение, что у власти были все возможности к сегодняшнему дню погасить эту эпидемию.

"Причем силами украинский высококачественной вакцины о производстве которой Медведчук договорился лично с Путиным. Уже сейчас производили бы 700 тысяч доз, то есть Украина могла бы вакцинировать целую группу в 300-350 тысяч человек в месяц. Таким бы образом мы бы повысили престиж государства в мире. А так стоим с протягутой рукой и ждем подачи как страна третьего мира, какой мы в принципе и являемся", - подчеркнул Скворцов.

Также он добавил, что верующие во время крестного хода планировали молиться от биологической угрозы в виде коронавируса.

"Ведь можно было не запрещать, церковь спокойно могла бы обеспечить бы.. Люди православные дисциплинированы, людям сказать - полтора метра на свежем воздухе… Держали бы полтора метра, шли бы этим крестным ходом", - резюмировал эксперт.

21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" продолжается спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.
Тэги: общество, новости Украины

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