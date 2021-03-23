Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока

Агата Кловская
23.03.21 20:09
259
Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока

Главное: В КГГА рассказали, при каком условии локдаун в Киеве может закончиться раньше времени. При этом ограничения могут также и усилиться.

Детали: С сегодняшнего дня, 23 марта, Киев живет по правилам «красной» зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина № 1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«На прошлой неделе мы были в „оранжевой“ зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения „красной“ зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в „красную“ зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в „красной“ зоне, согласно индикаторам Кабмина», — объяснил он.

По словам Поворозника, дальнейший пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации. Кабинет министров определил четкие параметры, согласно которым регион входит в «красную» зону и выходит из нее, уточнил первый замглавы КГГА.

«Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом, сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право — это остановка общественного транспорта», — сказал Поворозник.

В тему: В регионах «красной» зоны ужесточены правила нахождения людей в местах общего пользования. Там, в частности, нужно будет носить маски.

Тэги: Киев, общество, карантин, КГГА, коронавирус, локдаун

Комментарии

Статьи

23.03.21 09:17

Кто вы, мистер Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.03.21 09:05

Львов против лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Аферы Сергея Шапрана или почему Сергей Коробка до сих пор на свободе?
23.03.21 20:44

Аферы Сергея Шапрана или почему Сергей Коробка до сих пор на свободе?

Автор: First Truth & Transparency Committee

Выбор редакции
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.03.21 21:22

Эксперт: Азербайджан существенно занижает число жертв войны в Карабахе
23.03.21 20:23

Коррупция во власти – истинная причина, почему Зеленский & Co не дают производить в Украине «Спутник V», как предлагает Медведчук, ‒ эксперты
23.03.21 20:13

Как оказалось, в Чернобыльской зоне происходит кое-что весьма странное
23.03.21 20:10

Локдаун: куда поехать и где можно отдохнуть?
23.03.21 20:09

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока
23.03.21 18:59

Главные новости за 23 марта 2021 года
23.03.21 18:31

Скворцов: Власть пытается разрушить каноническую церковь
23.03.21 18:26

Шмыгаль отказывается покупать и производить «Спутник V», потому что служит «внешним игрокам», - Чаплыга
23.03.21 17:44

В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара
23.03.21 16:42

На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
23.03.21 20:09

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока
23.03.21 18:59

Главные новости за 23 марта 2021 года
23.03.21 15:27

Жителей «красной» зоны заставляют носить маски даже на улицах и в парках
23.03.21 14:49

Пользователи смартфонов на Android столкнулись с серьезной проблемой
23.03.21 13:35

Со следующей недели в Украину просто так не въедешь
23.03.21 12:46

В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
23.03.21 09:20

COVID-19 в Украине обновил рекорд смертности
22.03.21 22:16

В Крыму стремительно пересыхают водохранилища. На очереди еще два
22.03.21 19:00

Главные новости за 22 марта 2021 года
22.03.21 16:35

Названа причина стремительного роста числа больных «британским» коронавирусом
20.03.21 20:00

21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия
21.03.21 13:06

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик
20.03.21 13:50

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
21.03.21 11:08

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек
21.03.21 12:24

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
21.03.21 11:12

По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести
21.03.21 15:11

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы
20.03.21 11:52

Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19
20.03.21 13:03

В мире назревает катастрофическая нехватка еды
20.03.21 12:15

Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека
Фото и Видео
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Появилось видео, как рыбак эпично спас ребенка с льдины в Киеве
Появилось видео, как рыбак эпично спас ребенка с льдины в Киеве
В Украине разоблачили крупную финансовую пирамиду
В Украине разоблачили крупную финансовую пирамиду
В Тернополе едва не сгорели спасатели
В Тернополе едва не сгорели спасатели
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.