Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока

Главное: В КГГА рассказали, при каком условии локдаун в Киеве может закончиться раньше времени. При этом ограничения могут также и усилиться.

Детали: С сегодняшнего дня, 23 марта, Киев живет по правилам «красной» зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина № 1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«На прошлой неделе мы были в „оранжевой“ зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения „красной“ зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в „красную“ зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в „красной“ зоне, согласно индикаторам Кабмина», — объяснил он.

По словам Поворозника, дальнейший пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации. Кабинет министров определил четкие параметры, согласно которым регион входит в «красную» зону и выходит из нее, уточнил первый замглавы КГГА.

«Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом, сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право — это остановка общественного транспорта», — сказал Поворозник.

В тему: В регионах «красной» зоны ужесточены правила нахождения людей в местах общего пользования. Там, в частности, нужно будет носить маски.